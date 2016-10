Martin Padar

Martin, vaatan, et tormad ühest kohast teise. Tähendab, tööpuudust pole. Milline su elu praegu on?

Elu on tõesti päris töine. Tegutsen spordimassöörina, põhitöökoht on klubis Korrus3, seal käivad minu juures maadlejad ja püstivõitlejad. Paar–kolm korda nädalas tegutsen massöörina Viimsi spaas. Natuke käin oma kaasaskantava lauaga ka teistes asutustes, ikka leidub seljapingete või mõne muu lihaseprobleemiga inimesi. Mulle see amet väga meeldib, palju suhtlemist ja liikumist. Ei suudaks päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse ja aastast aastasse ühe koha peal olla. Nii ma spordijärgselt seilan, elu on huvitav.

Kui suur on olnud su päeva maksimumkoormus massöörina?

Massaažid on eri pikkusega: pooletunnine, tunnine või 1,5tunnine. Kui konventeerime need kõik tunnisteks, siis kord elus on mul olnud kümme massaaži ja paar korda üheksa massaaži. Need on päevarekordid! Midagi hullu polnud, aga iga päev nii palju ei teeks, see võtab ikka päris läbi. Kuid keskmine on viis–kuus massaaži, mis on normaalne koormus.

Kuidas sa end vormis hoiad, et sellisele mahvile vastu pidada?

Õnneks on spordist mingisugune põhi all. Minu massaaž ei ole silitav, pigem võtete-, venituste- ja väänamisrohke. Proovin ikka natuke liigutada. Mul oli põlvega probleeme, aga paar korda nädalas olen koos sõbra ja sparringupartneriga judomatil käinud.

Kas Eesti praegused tipud sinu suurt ja tugevat keha ka vahel sparringu eesmärgil kasutavad?

Poisid teavad, et olen Tallinnas olemas. Kui Juhan Mettis siia satub või noortel raskekaallastel on keha vaja, on minuga ühendust võetud. Siis käin Tondil või Kadriorus, seal, kus nad parajasti treenivad.

Suudavad nad sind liigutada?

(Naerab.). Ikka suudavad ja mina neid ka õnneks veel.

Kui palju sa kaalud?

Numbrid on 155 kilo juures. Oma tulevikku ja töö spetsiifikat silmas pidades – pean ju enamuse ajast jalgel seisma – on see põlveliigestele suur koormus. Praegu tunnen end hästi, aga kehakaal vajab kärpimist.

Kaaluprobleem oli sul ka siis, kui tippsporti tegid. Aastal 2002, kui said EMil kehakaalus -100 kilo hõbeda, läksid üle raskekaalu. Tundus, et see oli vale otsus, sest Indrek Pertelson sulges 2004. aasta olümpiani su tee tiitlivõistlustele. Kuidas sa toonast otsust nüüd hindad?

Kindlasti pidanuks 2002. aastast kuni Ateena olümpiani end väe võimuga poolraskekaalus hoidma. Samas olin peaaegu viis aastat kaalu alla võtnud. Ühtpidi võib öelda, et tehke järele. Ometi oleks pidanud üle koera saba saama. Kuid see on oleks.

Kui palju pidid ala võtma? Seitse kuni üheksa kilo!

Rekord on 16 kilo, mis tuli alla võtta, et võistelda kehakaalus -100 kilo. Keskmine võis olla viis–kuus kilo. Rekordilise kaalulangetuse tegin 2002. aasta lõpus kolme ja poole nädalaga, kui valmistusin Moskvas toimunud Mastersiks.

Ma ei kujuta ette, mida sa selleks tegid. Istusid saunas, kiledress seljas?

Kindlasti sai väga palju joostud. Aga kasutasin ka päris drastilisi meetodeid. Tõnu Lume (toonane judoliidu president – toim) oli meiega Moskvas kaasas ja aitas oma nippidega kaalu langetada. Kuumade vannide ja duššidega lagipähe sai liigsed kilod maha võetud. (Naerab südamest.). Järgmisel päeval olin paras poiss negatiivses mõttes.

Suure kaalulangetusega kipub karu organismist ära kaduma.

Loomulikult. Mineraalid higistad välja ja võistlustel oodatud tulemust ei tule.

Su karjääri lõpp venis kaua, pidulikult saadeti sind spordist ära alles tänavu. Kui kahevõistluse olümpiapronks Allar Levandi oli jõudnud sporditee lõpusirgele, ütles ta, et pea on lõpetanud, aga keha hüppab edasi. Kuidas iseloomustad olukorda, mis sul tekkis?

See oli Levandil tabav ütlus. Mina sain keha vormis hoida ja ealistele iseärasustele teadlikult läheneda. Ei tohtinud treeningutesse auke jätta ja taastumine oli pikem. Kuid Levandil õnnestus end paremini realiseerida. Mina olen küll spordiga lõpparve teinud ja iseendaga rahu sõlminud, aga mingisugused momendid jäävad ikka kripeldama. On oht, et maadlen ka 60aastaselt oma maadlusi peas edasi, kui issand nii palju elupäevi annab. Mul jäi nii mõnelgi võistlusel purakas sisse.

2013 käisin veel MMil, 2014 jäin Eesti meistrivõistlustel teiseks, kaotasin Mettisele. Muu elu on mind viimastel aastatel teises vaos hoidnud. Ei saa öelda, et süda on maadlemise lõpetanud, aga ta rahuneb üha enam. Igal viljal on oma küpsemise aeg. Nagu ütlesin: kui sa veel 60aastaselt peas maadled, siis on enda probleem, ilmselt jäi õigel ajal midagi tegemata.

Minu keel ei paindu ütlema, et sa ei realiseerinud ennast. Ometi on sel teemal palju spekuleeritud. Kui enesekriitiline sa oled, kui karjäärile tagasi vaatad?

Kahevõitlejal on vajalik võitlusvaim ja kallaleminek matši esimesest sekundist, aga mul hakkas juba noorte tiitlivõistlustel pihta ja jätkus ka täiskasvanute klassis, et sain esimestel minutitel passiivsuse eest karistada. See muster oli nii tugevalt sees, et 2009. aastal Euroopa meistriks tulles jäin kõigis neljas matšis alguses taha. Mingil määral on see hea, siis tead, et hakkad viletsast seisust välja tulema. Ent kvalitatiivselt on see vastasele liiga suur etteandmine. Kuskil annab see tulemustes üleüldiselt tunda.

Kui nüüd kriitiliselt tagasi vaadata ja arvestada, et tippspordis on koos gladiaatorite gladiaatorid, siis ma ei olnud selline veri ninast väljas võitleja ega treenija. Ägedusest ja tahtejõust jäi puudu, muud huvid tulid ka peale, ilmselt on midagi olemuses.

Nojah, sind on nimetatud boheemlase-luuletaja hingega inimeseks.

(Muheleb.). Noorusaastatel kõlas see kõrvadele nagu muusika. Kui sain vanemaks, hakkasin mõtlema, et see aeg ja ring tõmbub ahtamaks ning pole hea asi, mille taha pugeda. Aga ennast eitada ka ei saa, oled olemuselt see, kes sa oled. Mulle heideti ju ette, et killustasin end "Wremjas“. Kuid minu jaoks oli see nii kihvt koht, sain uusi sõpru ja need kaks aastat andsid tõesti laheda kogemuse.

Minu meelest olid sul kihvtid rollid, kus lõi välja jumalik anne, mida kenasti arendasid. Kas me tõesti ei näe sind enam kunagi samas ametis?

Püssi ma põõsasse visanud pole. Igapäevane elu pakub uusi seiku, vahel harjutan ja mõni isik on siiani töös. Eks see ole rohkem asjaarmastaja teema, kuid ei ole end blokeerinud. Praegu on moes Stand Up Comedy. Kas ma kunagi sinna avalikult jõuan? Eks näis! Aga sõpradele olen Stand Up Comedyt päris tihti teinud.

Tahtsingi küsida, kas sa väiksemas ringis nalja teed?

Jaa, ikka. Teinekord poliitik helistab mõnele sõbrale (Padar jätkab Siim Kallase häälega) ja ütleb, et valige ikka mind presidendiks, siis saate Kristi näol ilusa esileedi ja Kaja näol kauni kuningatütre.

Kuidas sa oma praeguse leivatööni jõudsid?

Aastatel 2006/2007 olin tihti kliendina Audentese massööri Kristi Singi massaažilaual, sealt huvi tekkiski. 2009. aastal läksin massaažikooli kursustele ja hakkasin tasapisi asja kultiveerima. Mulle meeldis. Kui tegin koondisekaaslastele mõne korra massaaži, tuli neilt head tagasisidet. Sellest sain uut innustust.

Kui palju oli teisi variante, mida kaalusid?

Käisin ETV ilmateate teadustaja konkursil ja sain isegi teise vooru, aga siis selgus, et seal olnuks graafikut raske sobitada. Alustasin ikkagi Londoni olümpiatsüklit. Arvan, et lõpuks sõelale jäänud Kristo Eliasest ma poleks parem olnud.

Samas oli mul isegi spordiajakirjandusega seotud mõtteid. Kuid need jäid hooajalisteks mõteteks. Mul oleks pidanud natuke rohkem aega olema, et pinda kobestada.

Vahepeal töötasid ka ööklubis administraatorina. Õigem oleks vist öelda, et olid seal kombluspolitsei rollis?

Kaks aastat tagasi võtsin lisatööd, see oli huvitav kogemus. Seal käis palju inimesi, kes mulle õlale patsutasid. Aga kui tahad massaažiga tegelda, on niisuguses ametis keeruline töötada. See mõjub jalgadele, kui jõuad hommikul kell kaheksa koju.

Räägime natuke ka delikaatsel teemal. Mõni aasta tagasi jooksis su abielu karile. Kuidas pereelu praegu edeneb?

Abielust, mis lõppes 2014. aastal, on mul poisipõnn. Ta on 4,5aastane. Tänagi (intervjuu toimus eelmisel kolmapäeval – toim) läheme "Kullosse" käsitöötundi, joonistama ja rebima. Aga tähtis on see, et asjad on normaalses rööpas. Nüüd on mul uus elukaaslane – väga mõistev, tore ja kaunis inimene!

Nii et ametlikult ei ole sa end uuesti ketti pannud?

(Naerab.). Ametlikult ei ole.

Mis erialal su elukaaslane töötab?

Ta on veebihaldur, süsteemne inimene. Suudab ka mind vajadusel rööbastesse panna.

Kui keeruline mees siis oled, et sind suruda tuleb?

Võin olla inimene, kellele peab kõrvalt raamid panema. Võin pilvedel hõljuda ja otsustuste osas olen vahel väga pika vinnaga. Ma olen liiga suur unistaja.

Rääkisid, et sportlasena käivitusid kehvalt, aga praeguses elus tuleb veel suurem murdja olla...

Täpselt. Kui jääd tööalastes või elulistes episoodides ootama, siis... Parem kui see nii pole. Elame tempoühiskonnas, härjal sarvist haaramist on rohkem vaja. Tunnen seda kogu aeg. Kui saaks selleks tõhusatele kursustele minna, oleksin esimene.

Infokast

Martin Padar

SÜNDINUD: 11.04.1979.

SAAVUTUSI JUDOS: EMil võitis raskekaalus 2009. aastal kulla ja 2011. aastal pronksi, poolraskekaalus (-100 kg) 2002. aastal hõbeda ning absoluutkaalus 2005., 2006. ja 2007. aastal pronksi. MMil raskekaalus 2009. aastal 5. ja 2007. aastal 9. ning absoluutkaalus 2005. aastal 7. ja 2010. aastal 9. koht. Võitnud 8 MK-etappi.