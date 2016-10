Eesti käsipallikoondislase Mikk Pinnoneni koduklubi Afturelding on Islandi kõrgliigas heal soonel. Nädalavahetusel alistati võõrsil Pinnoneni kolme tabamuse toel Stjarnan 27:22.



Viis kohtumist järjest võitnud Afturelding on Islandi meistrivõistlustel kümne punktiga liider. Vestmannaeyjari edestatakse ühe ning Grottat kolme punktiga.



Dener Jaanimaa viskas Saksamaa Bundesligas oma uue koduklubi Melsungeni eest ühe värava, kui meeskond kaotas võõrsil Leipzigile 20:23.



Liigatabelis on Melsungen seitsmest mängust kogutud nelja punktiga 18 meeskonna seas 16. positsioonil. Mait Patraili tööandjal Hannover-Burgdorfil on kuuest mängust kuus punkti ja hetkel tabelikohaks üheksas. Seitsmenda vooru mängu peab Hannover teisipäeval võõrsil liigatabeli viimase Balingeni vastu.



Esiliigas pallivatest eestlastest sai võidumaitset ainsana mekkida Jürgen Rooba, kelle kahe tabamuse toel alistas HSG Nordhorn-Lingen võõrsil TuS Ferndorfi.



Janar Mägi arvele jäi üks tabamus, kui EHV Aue jäi kodus 29:30 alla TV Emsdettenile ning Karl Roosna ei suutnud oma ainsat viset väravasse saata, kui Esseni TUSEM kaotas samuti kodus Dessaule 23:24.



Liigatabelis on Rooba ja Nordhorn seitsmest mängust teenitud kolme võiduga 12. kohal. TUSEM-il on kaks võitu, viik ning neli kaotus ja tabelikohaks 14. Janar Mägi ja Aue on tabelis ühe võidu ja kuue kaotusega eelviimasel ehk 19. kohal.



Andris Celminš viskas ühe värava, kui tema kodumeeskond Gorenje Velenje alistas tugevas SEHA-liigas kodus Ljubuški Izvidaci 31:24. Liigatabelis on Velenje kahe võidu ja kolme kaotusega kuuendal kohal. Juhib Makedoonia au ja uhkus Skopje Vardar 19 punktiga.



Armi Pärdi tööandja Massy Essonne sai Prantsusmaa esiliigas võõrsil Tremblay HB-lt 24:36 kaotuse. Neljast mängust on Massy'l kaks võitu ja kaks kaotust ning liigatabelis hoitakse 8. kohta.



Eesti koondise joonemängija Martin Johannson viskas ühe värava, kui Bukaresti Steaua sai Rumeenia kõrgliigas viimasel kohal virelevast Fagarasist jagu 26:20. Seitsmest mängust 11 punkti teeninud Steaua on 14 meeskonna seas 6. positsioonil.



Soome meistrivõistlustel tegi hea esituse Valdar Noodla, kes viskas neli väravat, kui Helsingi Dicken alistas võõrsil Sten Toomla tööandja GrlFK 23:20. Toomla arvele jäi üks tabamus.



Tabelis on Dicken 9 punktiga Riihimäki Cocksi järel teisel kohal. GrlFK on 7 punktiga kolmas. Taavi Tibari ja Ardo Puna koduklubi Siuntio on neljast mängust kogutud nelja punktiga kuues.