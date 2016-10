Hispaanias lahvatas skandaal, kui Madridi päevaleht AS avaldas veebilehel loo, kus väitis, et Kataloonia iseseisvust toetav FC Barcelona kaitsja Gerard Pique lõikas enne pühapäevast mängu Albaaniaga koondisesärgi varrukad lühemaks, et eemaldada sealt Hispaania lipuvärvides palistus.

Lugu osutus 100% valeks – Hispaania jalgpalliliit selgitas, et Pique (ja ka Sergio Ramos) eelistasid mängus Albaaniaga kasutada pikkade varrukatega särki, kus palistust lihtsalt ei olegi. Reali- ja kuningakoja-meelne AS võttis loo 20 minutit pärast avaldamist veebist maha, aga sotsiaalmeedias puhkenud võimsat tormi see ei vaigistanud.

Pique teatas seepeale, et pärast käimasolevat MM-tsüklit ehk 2018. aasta finaalturniiri järel lõpetab ta koondise esindamise. "Ma ei kannata seda enam välja. Jutt särgivarrukatest oli õlekõrs, mis murdis kaameli selja," teatas Pique.

ASsi peatoimetaja Alfredo Relano vabandas avalikult ja palus Pique’l ümber mõelda.