Uudis, et valitsus otsustas saata Euroopa kontrollikotta siiski Juhan Partsi, konkureeris julgelt uue presidendi piduliku ametisseastumisega. Kuigi Partsi kõrval polnud konkureerivaid nimesid esile kerkinud, tundus just sotside vastuseis tema kandidatuurile kuni hiljutise ajani sedavõrd kindel, mis pidanuks Partsi igal juhul välistama. Ometi on Partsi lähetamine tõeks saamas, kui Brüssel ikka sellist valikut aktseptib.

Küll aga tuleb küsida, mis oli Partsi nimetamise hind? Et IRList sai just värskelt presidendierakond ja president mehitab Kadrioru kantseleid IRLis olevate ja seal olnud inimestega, siis on juba teise olulise koha minek IRLi kätte selgelt mõistetamatu. Eriti arvestades asjaolu, et IRL on võimuliidu marginaalseim ja reitingutes isegi allpool valimiskünnist ära käia jõudnud erakond. Ses valguses näib Partsi võit Taavi Rõivase ja eriti just Jevgeni Ossinovski kapitulatsioonina. Sest äsjastel presidendivalimistel viit kandidaati toetada jõudnud sotsidele polnud probleem ka Partsi suhtes kannapööret teha.

Mõne aasta pärast võime aga olla silmitsi kummalise olukorraga, kus IRLi valimiskünnise taha jäämisel jätkaksid IRList pärit poliitikud tööd mitmel pool kõrgetel kohtadel – presidendist ja kontrollikoja liikmest alates ning TTÜ rektori ja soovolinikuga lõpetades. Kuidas aga peaministrikogemusega, kuid oma erakonnale valimiskaotust sepistada aidanud Parts Euroopas üldse hakkama saab, näitab aeg.

Kuid kontrollikoja koha täitmise ümber pool aastat kestnud tants viitab tegelikult suurtele probleemidele, eelkõige poliitikute koostöövõimetusele ja usalduskriisile. Eestis on raske leida inimesi olulistele ametikohtadele. Mitte seetõttu, nagu sobivaid kandidaate poleks, vaid et maailma läbi parteiprillide vaatavad erakonnad ei talu vale erakonna kandidaate. Ja veel hullem – poliitiline ringkaitse välistas kuni Kersti Kaljulaidini põhimõtteliselt ka kõik apoliitilised ja süsteemivälised kandidaadid. Nii kukkus läbi presidendi valimine riigikogus ja valimiskogus. Nii venitati kontrollikoja liikme nimetamisega. Nii ootab sobiva parteilasega täitmist Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi soe koht. Kuid kaadrid otsustavad kõik.