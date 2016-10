Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht sõnas Õhtulehele, et kui nemad saaksid ise kellaaja dikteerida, algaks kohtumine Kreekaga kell 19. See olevat liidu hinnangul optimaalne aeg, mida tihtipeale ka maavõistluste puhul rakendatud. „Kahtlemata teeb hiline algus väljastpoolt Tallinnat tulejatele mängudel käimise raskeks, eriti, kui järgmine päev on tööpäev. See on selge, aga kahjuks ei sõltu aeg meist,“ lausus Uiboleht.

Ta lisas, et Eesti jalgpalliliit on teema UEFAs tõstatanud, kuid selle valiktsükli kalender on paigas ega muutu kohe kindlasti. See tähendab, et tulenevalt nädalapäevast algavad ka kodumängud Belgia (09.06.17) ning Bosnia ja Hertsegoviinaga (10.10.17) kell 21.45. Ainult Küprost võõrustame pühapäeval (03.09.17), mistap algab too kohtumine kell 19.

„Kindlasti see kontseptsioon aegade jooksul areneb ja muutub. UEFA peab otsuse tegemisel vaatama suurt pilti ja leidma tasakaalu,“ lausus Uiboleht, kes leiab eelmisest valiktsüklist käivitunud vutinädala kontseptsioonil ka plusse.

„Mängud on telepubliku jaoks atraktiivsel ajal, mis tähendab, et reaalselt saab mängudest osa rohkem inimesi, mis on jalgpalli silmapaistmise mõttes oluline aspekt. Lisaks jõuavad kõikide Eesti kohtumiste tipphetked paketi ühe osana telekanalitesse üle maailma.“

Kuivõrd palju inimesi ebasoodsa kellaaja tõttu näiteks täna õhtul Lilleküla tulemata jätab, ei oska jalgpalliliit kuidagi ennustada. Küll aga toob Uiboleht välja kevadel tehtud avaliku arvamuse uuringu tulemuse, miks inimesed koondisemängudeks staadionile ei jõua.