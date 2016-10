Jumal teab küll, kust tekkis presidendivalimiskarussellile sööstnud Marina Kaljurandi nime ette epiteet Rahva Ema? Nagu oleks tegu Põhja-Korea või Borati kodumaa kauge Kasahstaniga. Imelik, et totalitaarset maailmasüsteemi mäletavatest inimestes see võrdlus vastandlikke, et mitte öelda eemaletõukavaid reaktsioone ei tekitanud.

Suhteliselt lühikese ajaga teenis Marina Kaljurand ära rahva armastuse, erakondadeülese ning mõistva ja Emaliku presidendikandidaadi sümboli staatuse. Ka arvamusküsitlused kinnitasid Kaljuranna kui rahva üldise lemmiku kuvandit. Mis seal salata, rahvas oli arrogantsest intellektuaalide presidendist väsinud ja ootas arusaadavamat ja rahvalikumat tüüpi. Üht meie keskelt.

Võib arvata, et oleks juhtunud ootamatu ime ja rahval oleks lastud president valida, oleks Kaljurand juba ammu president. Pärast Ilvest ometi kord inimene, kes on hooliv ja mõistev, võtab sülle ja vajadusel puhub peale, mitte ei noomi kõrgelt kantslist maarahvast näpuviibutusega nagu mõni ärkamisaegne baltisakslasest lehemees.

Kõik oleks ju tore olnud, oleks välja kannatatud Helme tõupuhtuse jutt, raudristid, vene ema ja lätlasest isa. Kui just Kaljuranna tagatoa parteipoliitika pikad kõrvad poleks kogu selle sulni kujundi tagant paistnud.

Siis tekkis küll mõte – hea, et Ema presidendiks ei saanud. Emadel võib olla kombeks oma lemmikute tegudesse... Või on Lepitaja ja Rahva Ema asemel vaja hoopis Usaldusväärsust ja Mõistmist? Rahvamehelikkust riigimehelikkuse kõrval?

Kui ma poleks tuttava naisteajakirja peatoimetajaga lõunal käinud, poleks ma märganud, et Kaljuranna ja Kaljulaidi sünniaastate vahel on seitse numbrit. Kaljurand (sündinud 1962) mõjub sellegipoolest pigem Kaljulaidi (sündinud 1969) emana. Kas siis ootamatult ja nagu teisest reaalsusest esile kerkinud Kaljulaid võlus pigem on terase taibu ja noorusliku eurooplusega? Ehkki vanaema on juba temagi nagu Kaljurandki.

Presidendi viledaks kulutatud kingad

Pikaajalisel filmitoimetajal Luule Žavoronokil oli kombeks ajakirjanikele, kes talle jälle taaskord multikate dublaaži osas lähenesid, öelda, et eks ta ikka mõne töö tegi veel, aga eks naise tööd ja ratsahobuse sõnnikut ei märka kunagi keegi.

„Naise töö“ ongi ajalooliselt tänamatu, seda on näha siis, kui see on tegemata. Nüüd on Naise töö tõsta Eesti presidendiinstitutsiooni usaldusväärsust ja muuta presidendiinstitutsioon samavõrd kaasaegseks ja avatuks, kui näib olevat Kaljulaid ise.

Senise presidendi Ilvese ajal kukkus presidendiinstitutsiooni usaldusväärseks pidavate inimeste hulk järjepidevalt. Kui president Arnold Rüütli ajal näiteks 2003. aasta suvel usaldas presidendiinstitutsiooni 86 protsenti inimestest, siis praegu on selle usaldajaid vaid 50 protsenti.

On selle põhjus välissuhtlusele suunatud Ilvese laiematele massidele mõõdukalt arusaamatuks jäävad teod, säutsumine internetis (no paljud siis ikka meist Twitteri avangard on?) ja Krugmanitega ja „tintlaga“ kemplemine? Samas peaks kogu meelelahutusliku seebiooperi mõõtme võtnud presidendipaari abielu purunemine, lahutus, laulatus ja peatne uue ilmakodaniku sünd olema täiesti mõistetaval tasandil?

Rollist lahti kirjutamine

Nädalavahetusel ujulas kroolis mu kõrvale vana õpetaja ja küsis, et mis ma arvan, kas Kaljulaid on tõesti nii tark või on ta selliseks dresseeritud? Hõõrusin mõttes käsi ja leidsin, et see saab olema suurepärane töö, mida proua president tegema hakkab. Ta tõstab kaardile targad naised ja kinnitab usku, et naine saab ja tohibki olla arukas ja ratsionaalne, juhtiv ja vastutaja. Nagu siirdeühiskondades ikka on meil Eestis nii palju patriarhaalseid mudeleid ja klaaslagesid, millel me nähtamatuna laseme end piirata.

„Kas tõesti saab üks naine nii tark olla, et ta saab presidendiks,“ küsis minu 8aastane. Siis jõudis mulle kohale – matriarhaadi algus on särama löönud, nüüd on aeg Ema sõna kuulata. Enam ei viska ükski arukas noor daam doktorantuuri nurka, sest mõni mees peab seda ebaseksikaks. Enam ei valeta noored majandusteadlannad end küünetehnikuteks, et mitte ööklubides üksi tantsupõrandale jääda.

Ja ehk pääseb Kaljulaid nendest ponnistustest, millega teda hakataks seksikate, stiilsete vms raamidesse suruma. Priit Pullerits oma uurimustööga tema sportlaseteest (kuidas ta ikkagi siis judot harrastas ja millal) tegi juba mingil määral otsa lahti: „Kersti Kaljulaid polnud juba nõukogude aja lõpus Tartu ülikoolis bioloogiat õppides mugav vastane.“

Mnjaa. Eks tuleb siis jälgida ka seda, kui ta on „töised kostüümid vahetanud sportliku riietuse vastu.“.