Arvamusliidrid laulavad hosiannat kümme aastat Kadriorus istunud president Toomas Hendrik Ilvesele. Samas meenutas Eesti Ekspress Ilvese 2002. aastal kirjutatud tulevikunägemust, milline on Eesti aastal 2020.

Point on selles, et peaaegu kõik toona esile toodud probleemid on praegu Eestis aktuaalsed. Kuid miks Ilves 2006. aastal presidendiks saades need ühtäkki unustas? Kadriorust kostus kümme aastat oravate rütmis pähklitega krõbistamist.

Ilves kirjutas 14 aastat tagasi, et maha tuleb võtta meie arengupidurid, vähendada kihistumist, riigi toimimise parandamiseks suurendada maksukoormust, panustada haridusse ja teadusesse. „Masendav pilt Eestist aastal 2020 on igati välditav, kui me ise seda vältida tahame. Probleemid ei kao ühe või teise valitsusega, nende lahendamine on täiesti ja ainult meie enda teha,“ lõpetas Ilves visiooni.

Tark ja õige jutt, aga kuhu see jäi tema presidendiks oleku ajal? Eestit on suunatud risti vastupidi, kuid president saanuks neid asju poliitikutele järelejätmatult meelde tuletada.

Soovin ametisse astunud presidendile Kersti Kaljulaidile vaadata probleemide korral esmalt võimurite ja alles pärast seda rahva otsa.