USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ründas ägedalt Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul toimunud teisel televäitlusel demokraadist rivaali Hillary Clintonit .

Trump rõhutas, et võidu korral 8. novembril toimuvatel presidendivalimistel teeb ta peaprokurörile ülesandeks vaadata Hillary Clintoni tegevus välisministrina isikliku meiliserveri kasutamisel uuesti üle.

"Siin on olnu niivõrd palju valesid ja pettust. Kui ma olen president, siis on Clinton vangis," ähvardas Donald Trump. Hillary Clinton oli sunnitud taas tunnistama, et tegi vea, kui kasutas välisministrina e-kirjade saatmiseks eraserverit.