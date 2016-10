Kaubanduskeskuse külastajad ei osanud aimatagi, et sisenejal on peas väga mustad mõtted.

Võttis kitarrikotist mootorsae ja kirve

Minut pärast sisenemist võttis noormees kitarrikotist mootorsae ja kirve. Ta tõmbas mootorsae käima ja ründas sellega diivanil istuvat 43aastast naist, kes töötas kaubanduskeskuses müüjana.

Kui saag ootamatult seiskus, viskas kurjategija selle kõrvale ja haaras kirve ning lõi ohvrit veel kolm korda. Naine suri sündmuskohal. Mõningail andmeil võttis kurjategija oma ohvril pea maha.

Tapetu oli Jelena Aleksandrovna Aleksandronets, teatas minsknews.by. Täna jäetakse temaga Minskis hüvasti. Jelenast jääb maha täiskasvanud poeg, kes on invaliid.

Pealtnägijate sõnul tegutses noormees Jelena tapmisel külmavereliselt. Ta vaikis ega öelnud ainsatki sõna.

Seejärel läks maniakk kaubanduskeskuse pitsarestorani, kus lõi 46aastast külastajat kaks korda kirvega rinda ja õlga. Naine sai raskelt vigastada ja toimetati haiglasse, õnneks tema elu ohus ei ole.

Kirvemees sammus mööda koridori edasi ja üritas talle vastu tulnud koristajat pähe tabada. Naine suutis pea eest ära tõmmata ja löök tabas kätt. Hiljem selgus, et koristaja on tegelenud sambo või judoga ja tal oli plaan kurjategija peatada.

Paljud kaubanduskeskuse külastajad ei saanud kohe aru, mis tegelikult toimub. Arvati, et see on mingi mäng või filmivõtted. Kui aga mõisteti, et mööda kaubanduskeskust liigub hullunud maniakk, siis põgeneti paanikas.

Leidus siiski ka julgeid, kes üritasid kirvemeest peatada. Nad loopisid teda prügiurnide ja toolidega. Keegi helistas miilitsasse.

Väidetavalt sai miilitsakorrapidaja teate kaubanduskeskuses Euroopa tegutsevast maniakist kell 17.34 ehk seitse minutit pärast noormehe sisenemist. Minut või kaks hiljem jõudsid esimesed miilitsad kaubanduskeskusesse ja kell 17.38 peeti kurjategija kinni.

Miilitsatöötajatele olid ametliku informatsiooni põhjal vahistamisel abiks kaubanduskeskuse turvatöötajad.

Eile kirjutas mitu meediaväljaannet, et tegelikult pidas kirvemehe kinni 27aastane Aleksandr, kes müüb kaubanduskeskuse kolmandal korrusel CDsid.

Mees ajakirjanikega suhelda ei soovinud, kuid tema kolleegide sõnul oli Aleksandr märganud jooksmas kummalise välimisega noort meest, kes hoidis käes kirvest. Tema järel jooksis veel neli-viis inimest, kõik kaubanduskeskuse meesmüüjad.

"Ma ei teagi, miks ma liitusin jälitajatega. Mõtlesin, et mingi ebaadekvaatne tegelane või siis varas. Seda, mis ta oli esimesel korrusel korraldanud, ma ei teadnud. Tagaaetav jooksis trepist alla. Ma otsustasin tal tee ära lõigata ja me kohtusime väljapääsu juures.

Astusin talle sammu lähemale ja ta vehkis kirvega. Taandusin. Seejärel hakkas kirvemees ust avama. Nägin, et väljas mängivad lapsed.

Peast käis läbi, et kui ta nüüd välja pääseb, siis võib juhtuda tragöödia. Viskusin kirvemehele. Ma ei mäleta enam, mis täpselt juhtus, kuid haarasin parema käega tema kirvest hoidnud käest.

Olen vasakukäeline ja lõin kirvemeest kolm-neli korda vasaku käega näkku. Siis jõudsid kohale ka teised tagaajajad ja hakkasid samuti teda peksma. Järgmisena sekkus kaubanduskeskuse turvamees ja tassis noormehe meie juurest ära.

Pool minutit hiljem saabus sündmuskohale kaks miilitsat, kes panid kirvemehe käed raudu ja viisid majast välja," vahendasid töökaaslased Aleksandri räägitut.

Vihkas rahvakogunemisi

Kurjategija saadeti pärast ülekuulamist psühhiaatriahaigla statsionaarosakonda, kus talle tehakse põhjalik ekspertiis.

Mis puutub võimalusse, et noormees tegutses narko- või psühhotroopsete ainete mõjul, siis temalt võetud analüüsides midagi kahtlast esialgu ei tuvastatud.

Tõsi, noormees oli kerges alkoholijoobes. Enda sõnu jõi ta kolm tundi enne veretööd julgustuseks 150 grammi viina.

Uurijate sõnul märatses kaubanduskeskuses ühe Minski ülikooli 17aastane tudeng. Noormees on pärit heal järjel olevast perekonnast ning pole kunagi millestki puudust tundnud. Praegu elab ta Minskis vanematest eraldi oma korteris.

Kurjategija rääkis ülekuulamisel, et tahtis kaubanduskeskuses inimesi tükeldada, sest talle ei meeldi suured inimkogunemised.

Täpsemalt, ta lausas vihkab neid. Noormehele oli tükeldamismõte pähe tulnud hiljuti. Ta läks kauplusesse ja ostis mootorsae, kirve ja esmased ohutusvahendid – kaitseriietuse, kiivri, näomaski, prillid ja kõrvaklapid.

Kirvemees tunnistas, et rohkem inimesi takistasid tal tapmast jälitajad, kes üritasid teda kinni pidada. Kuna noormees kandis peas kiivrit ja kõrvaklappe, siis ei tekitanud tooliga pähe saadud löögid talle mingit häda.

Valgevene meedia andmetel tekitas Minski kaubanduskeskuse veretöö tõelise šoki. Keegi ei uskunud varem, et ka Valgevenes on midagi sellist võimalik.