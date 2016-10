Naine keerab ringi, kuid siis tabab mehe jõuline käsi ta pead veel mitmel korral Tundub, et mingi hetk laksatab naise pea suisa vastu voodit.

Videol on näha, kuidas eakas naine istub põrandal voodi juures, kus tumedanahaline hooldaja naisel omale kohale käsib kobida ning lajatab käega näkku, vahendab Metro.

Naise käitumisest võib järeldada, et peksa on saanud ta varemgi

Ei ole just tavaline see, et videot vaadates tunned seal oleva inimese hirmu. Selle naise hirm ja ärevus tungib ka läbi arvuti vaatajani.

Video levib sotsiaalmeedias ja on Facebookis on seda vaadanud juba üle 5 miljoni inimese, kes nähtuga sugugi rahule ei ole jäänud.

Väidetavalt on video filmitud kas Taiwanis või Malaisias.