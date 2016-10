Beyoncé Knowles ja tema noorem õde Solange on veebikülje Billboard.com teatel püstitanud omalaadse rekordi.

Nimelt tõusis Solange’i uus plaat “A Seat At The Table” edetabeli Billboard 200 esikohale. Solange’ile on see esimene esikoht, kuid Beyoncé on Billboardi pingerivi tipus olnud juba kuue albumiga. Ükski õdedepaar pole seni sellise topeltesikohaga seni hakkama saanud.

Varem on sama temp õnnestunud Michael ja Janet Jacksonil ning Master P-l ja tema vennal Silkk the Shockeril.