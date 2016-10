Ivangorodi piiripunktis käib remont ja seetõttu on kolmapäeval, 12. oktoobril kell 10.00-14.00 suletud Narva-1 piiripunkt.

Liiklust sel ajavahemikul ei toimu. Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi palub piiriületajatel enda piiriületusi planeerida selliselt, et neil ei tuleks ületust oodata. „Kui kellelgi on vaja kindlaks kellaajaks jõuda Vene Föderatsiooni, tuleb arvestada sellega, et piiriületus toimuks enne kella 10.00. Vabandame ebamugavuste pärast,“ lisas Püvi.