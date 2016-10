Mis need põhjused on?

Kuigi enamus meist usub, et mehed on seksiks valmis iga hetk, siis tegelikult see päris nii pole. Miks? Põhjuseid on erinevaid, kuid tihti ei ole asi sugugi selles, et mees naisega olla ei tahaks.

Madala enesekindlusega mehed ei suuda tihti ka voodis erutuda. Pidev ebaedu kogemine viib ka libiido alla. Ärge rõhuge sel hetkel niivõrd seksile, vaid pigem nautige lihtsalt kallistamist, suudlemist, hellitusi.

Tööl stressirikas aeg

Lõõgastus ja kodune soe vastuvõtt aitavad.

Midagi on suhtes valesti

Sa võid üllatuda, kuid ka meeste jaoks on oluline, et lisaks seksile oleks suhtes ka muu paigas. Kas on mees emotsionaalselt haavatud või tunneb ta, et hingeline suhe pole paigas - loomulikult ei suuda ta keha vastata ihale. Võibolla on vaja lahendada probleeme, mis asuvad väljaspool magamistuba...

Ta on tüdinud

Kui suhe on juba omajagu kestnud, siis tüdimus on tihti põhjuseks, miks mehed seksist keelduvad. Paanikaks pole põhjust! Naised kipuvad küll seda isiklikult võtma, kuid asi ei ole siiski naistes. Rutiin seksis on pigem süüdlane. Et kirg suhtesse tegasi tuua - selleks peab proovima midagi muuta ja suhet elavdada. Rollimängud, kohtingud, uued asendid - sellest on abi!

Ta juba masturbeeris sel päeval

Mees läks hoogu ja sai naudingu ilma sinuta eneserahuldusega. Pole hullu. Võid mehele märku anda, et järgmine kord soovid temaga kindlasti liituda.

Ta lihtsalt ei tunne, et tahaks seksida