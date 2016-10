Alati on mõistlik võtta matkale kaasa üks odav tulemasin, märgib Lifehacker. Sest isegi siis, kui see on tühi või selle plastikümbris purunenud, saab seda sütkarit ikkagi kasutada tule ülestegemiseks.

Kas su oma tulemasin läks katki või siis leidsid juhuslikult maast katkise sütkari, aga juutuuber Grant Thompson näitab, kuidas sellega siiski tuld teha. Esmalt tuleb otsida üks pikk lame pulk või sarnane tasapind ja siis rullida tulemasina ketast aeglaselt mööda seda nii, et sütkar on küliliasendis. Rulli nii aeglaselt, et sädet ei tuleks ja tee seda 40-50 korda.

Mõne aja pärast on tulemasina pealmine osa täitunud ferrotseeriumi pulbriga. Kalla seda mingit sorti taelale ja siis süüta pulber tulemasinast sädet lüües, nagu tavaliselt.

Kuidas katkist sütkarit tulemasinapulbri saamiseks õigesti rullida, vaata allolevast videost.