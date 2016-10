Tallinnas saadi valmis Eesti suurimaks kontorihooneks kujuneva Öpiku maja esimene bürootorn – 22 000-ruutmeetrine 13 korrusega esinduslik hoone.

Ülemiste City linnakut arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on ambitsioonika hoone esimene pool valmis ja üürnikud oma uutesse ruumidesse sisse kolinud. “Peatselt alustame ka teise torni ehitust, mille tulemusena saab ligi 40 000-ruutmeetrise kogupinnaga Öpiku majast Eesti suurim büroohoone,” selgitas Nõlvak.

Lennujaama, Ülemiste järve, mere ja vanalinna vaadetega Öpiku maja esimeses tornis alustab tegevust üle 20 ettevõtte, aga ka seminarikeskus ja uus kohvik Mamo. Hoones on maa-alune auto- ja jalgrattaparkla ning esimesel korrusel avar ja luksuslik fuajee.

“Öpiku maja näol on tegemist Ülemiste linnaku kõige energiasäästlikuma hoonega,” märkis Nõlvak ja lisas, et majas on veel vaid üksikud vabad pinnad, kuhu oodatakse tegutsema keskkonnasäästlikkust ja kõrget ehituskvaliteeti hindavaid ettevõtteid.

Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku järgi nimetatud hoone saab Ülemiste City linnaku uue kvartali südameks, mille ümber restaureeritakse lähiajal ka vanad tehasehooned moodsateks äripindadeks ja ehitatakse juurde mahukas parkimismaja.

Öpiku maja on projekteerinud Arhitekt11 koos Agabus Arhitektidega ning ehitatud vastavalt B-energiaklassi ja LEED Gold keskkonnasertifikaadi nõuetele. Ehituse peatöövõtja oli Merko Ehitus Eesti.