Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul ei tasu valitsusel loota, et nüüd, mil Kersti Kaljulaid Euroopa Kontrollikojast edukalt Kadriorgu on siirdunud, lubaks parlamendi opositsioon vastukaaluna uude ametisse määrata lõpuks ka Juhan Partsi.

Simson tuletab meelde, et aasta aega tagasi lubas keskfraktsioon, et juhul kui valitsus otsustab esitada Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas Juhan Partsi, kes juba ministrina Euroopa reeglite täitmisega kimpus oli, algatada peaminister Taavi Rõivase umbusaldamise. Simsoni kinnitusel ei ole antud lubadus kuhugi kadunud.

„Eelnevate kogemuste põhjal on selge, et Juhan Parts ei sobi Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas. Valitsus on täna avalikkusele teatavaks tehtud otsusega pöördunud tagasi juba läbitallatud rajale, mida Keskerakond ei kavatse aktsepteerida,“ rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Simson lisas, et ta on veendunud, et Eesti esindaja kojas, mis on loodud reeglite kontrollimiseks, ei saa olla inimene, kes pole oma ministriaja jooksul reegleid täitnud ega neid ka kontrollida suutnud. „Eestis on mitmeid sobivaid inimesi antud positsioonile, kuid Juhan Parts ei ole üks neist.“

„Aasta aega tagasi lubasime, et Partsi lähetamine Kontrollikotta toob kaasa peaministri umbusaldamise. Oleme ausad, põhjuseid peaministri umbusaldamiseks leiab veel mitmeid, eesotsas parvlaevatehingutega, millest võib välja kooruda Eesti lähiajaloo suurimaid korruptsioonijuhtumeid. Kavatsen lähipäevil konsulteerida ka EKRE ning Vabaerakonna fraktsioonide juhtidega, et ühiselt peaminister Taavi Rõivasele umbusaldust avaldada,“ lõpetas Kadri Simson.