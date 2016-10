Tänavusest hooajast Müncheni Bayerni meeskonna peatreeneri kohale asunud Carlo Ancelotti usub, et Saksamaa tippklubi juhtimine on tänu heale eeltööle lihtne.

Pep Guardiola võitis kolme Saksamaal veedetud aastaga seitse tiitlit, sealjuures kõigil korral ka Bundesliga. See aga tähendab, et üles on ehitatud vägev jalgpallimeeskond, mis tegi ka uues peatreeneri töö tuduvalt kergemaks.

"Siin on lihtne, sest kõik saavad mängust aru ja oskavad väga hea kvaliteediga jalgpalli mängida," sõnas Ancelotti. "Usun, et see kõik on Guardiola töö. Kui mina siia jõudsin oli meeskond suurepärases vormis."

57-aastane itaallane lisab, et ta ei hakanudki uues klubis asju eriliselt muuta, vaid lasi toimival süsteemilt jätkuda. "Loomulikult on igal treeneril oma nägemus, aga siin oli väga korralik alus loodud, nii et midagi revolutsioonilist ma tegema ei pidanudki."

Ancelotti treeneri CV on äärmiselt esinduslik, kui ta on varasemalt teiste seas juhendanud nii Madridi Reali, Chelseat kui ka näiteks Juventust.