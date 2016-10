Puhkus on kolmele Top Geari “vanakesele” hästi mõjunud: Clarkson, Hammond ja May näevad 18. novembril Amazon Prime voogedastusteenuse kaudu eetrisse jõudva sarja The Grand Tour värskes treileris väga kobedad välja, viskavad nalja ja käsitsevad osavalt vihaseid neljarattalisi relvi. Videoklipp ei jäta kahtlust: GT on tempokam, ägedam ja moodsamas pildikeeles üles võetud kui Top Gear.

Mida meile siis novembrist alates lubatakse? Näiteks pannakse joonele hübriid-hüperautod: McLaren P1, Ferrari LaFerrari ja Porsche 918 Spyder. Nagu omal ajal TG-s saame ka uues GT-s osa korralikust road-tripist – või peaks seda nimetama road-showks?

4 kontinenti, 3 sõpra, kolm autot – Alfa Romeo 4C Spider, Mazda MX-5 Miata ja Zenos E10 – tõstku käsi, kes e i tahaks just praegu visata kõik päevatööd kõrvale ja söösta kolme saatejuhi eeskujul maailma vallutama?! Rosina kirsile või viisakamalt- kirsi tordile – pistab Jeremy, kes paneb proovile harukordse iluduse, Aston Martin Vulcan -hüperauto.