Keeruliste meigiasjade reas oleme jõudnud setting spray'ni. Millega on tegu?

Meigimaailmas on terve rida sellised tooteid, millel on võõrapärased nimed ja mille puhul võib seetõttu jääda segaseks, millega on üleüldse tegu. Meigikool on varem tutvustanud näiteks concealer´it, highlighter´it, bronzer´it, lip stain´i ning brow filler´it. Sel korral selgitame, mis asi on setting spray.

Vaata videost täpsemalt!