Kutsume vabatahtlikke osalema kliinilises uuringus, et hinnata uue

ravimi toimet reumatoidartriiti põdevatel patsientidel.

Võite sobida uuringusse, kui:

• te olete vähemalt 18-aastane;

• teil on aktiivne reumatoidartriit;

• te tarvitate reumatoidartriidi baasravimeid.

Uuringuravim ning uuringuga seotud protseduurid on osalejatele tasuta. Sõidukulud hüvitatakse.

Vastutav uurija dr. Ivo Valter

Huvi korral ja täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Pärna Kliinikusse telefonil: 6802000;

e-kiri: ccbr.tallinn@ccbr.com

Oleme avatud esmaspäevast reedeni, kella 8.00 – 17.00

J. Pärna 4, Tallinn 10128

Uuring on heaks kiidetud Meditsiiniuuringute Eetikakomitees ja Ravimiametis.

Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr.23 Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ kohustab teavitama, et "tegemist on teadusliku uuringuga ning, et uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele".

Vaata täpsemalt SIIT!