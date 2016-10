Rõuge vald sai uue vaatetorni ja värskendatud külastuskompleksi

Täna avatakse Rõuge Ööbikuorus Võrumaa kõrgeim ja kahtlemata silmapaistev vaatetorn „Pesapuu“, samas tähistatakse ka suvel uue ilme saanud Ööbikuoru külastuskompleksi valmimist.

10. oktoobril on Rõuge valla 25 aasta juubelisünnipäev ning kahe olulise projekti lõpetamisega tehakse nii oma valla rahvale kui külalistele ilus sünnipäevakingitus.

Vastse vaatetorni kõrgus on 30 meetrit ning välimuselt meenutab ta kahe linnupesaga puud. Teose idee autor on arhitekt Karmo Tõra (OÜ ROK- Projekt), valmis ehitasid selle Via Betoon Eesti OÜ peatöövõtjana ning Roadservice OÜ alltöövõtjana. Vaatetorni ehitust rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Rõuge vald.

Korrastatud külastuskompleksis näeb juba kesksuvest saati uusi suunaviitasid ja infotahvleid, istumiskohti, ümbruskonna panoraamvaateid, laiendatud rajalõiku, rauakaevu treppi ja Ööbikuoru väravat.

Külastuskompleksi uuendused projekteeris Jaan Vene Projektbüroo OÜ, ehitustöid tegi Valmap Grupp AS ning viidad ja infotahvlid valmistas Terratek OÜ. Ka seda projekti rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Rõuge vald.

Rõuge vallavanem Tiit Toots on oma valla olulisima loodusturismi objekti arenemise üle rõõmus: „Vaatetorni ja korrastatud külastuskompleksi valmimine olid esialgu planeeritud suveks ning külastuskompleksiga nii läkski: see on nüüdseks juba kolm kuud kasutusel olnud ning külastajatelt palju kiitust pälvinud. Kuid vaatetornide arhitektuursete ideede hulgast välja valitud „Pesapuu“ osutus nii projekteerijatele kui ehitajatele parajaks väljakutseks. Kuna ehituskvaliteedis järele andmine kiirustamise tõttu ei tulnud kõne alla, siis pikendasime torni valmimise tähtaega ning ajastasime selle valla sünnipäevale. Torni valmis ehitamine meenutas väga keeruka rätsepaülikonna õmblemist ning selle tulemus oma erilisuses on kõigile näha: torn pole pilkupüüdev mitte ainult päevasel ajal vaid ka öösiti, kui süttivad torni tüve, vaateplatvormideks olevaid „linnupesi“ ja torni tippu kroonivat „kuldmuna“ valgustavad erivärvilised tuled.”

2014. aastal alustatud Rõuge Ööbikuoru vaatetorni rekonstrueerimise projekt tuli ümber vormistada uue vaatetorni projekteerimiseks ja ehitamiseks, kui eelmine, puidust vaatetorn lõplikult kasutuskõlbmatuks tunnistati ning 2015. aasta kevadel lammutati. Algselt lihtsaks terasest sõrestiktorniks planeeritud idee arenes lühikese aja jooksul sooviks millegi enama järele ning läbi viidud ideekonkursi tulemusel valiti välja hoopis erilisema arhitektuuriga ning looduskeskkonda sobiv „Pesapuu“ nime kandev torn. Kaunisse ürgorgu sobituvad hästi ka looduslikes toonides uued infotahvlid ja muud taristuelemendid, mis koos vaatetorniga moodustavad harmoneeruva ja jalutama kutsuva terviku nii külastajate kui oma inimeste jaoks.

Nii Rõuge Ööbikuoru uus vaatetorn kui külastuskompleks on avatud kõigile huvilistele aastaringselt ja tasuta.