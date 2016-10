Maks on hädas Katiga, kes ilmselt on temasse armunud ja ootab tõsisemat suhet. Peremees on hädas oma eksnaisega, kes on restorani rahadega minema haihtunud. Köögimeeskond kardab, et Peremees müüb nüüd kogu kupatuse maha ja nad otsustavad endast kõik anda, et restoran alles jääks, siis aga pööratakse kõik uuesti pea peale ja meie usin kollektiiv seisab ootamatult silmitsi väga suure muutusega.