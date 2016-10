Kutsume vabatahtlikke osalema kroonilise alaseljavalu kliinilises uuringus, milles uuritakse uuringuravimi fasinumab mõju kroonilise seljavalu leevendamiseks.

Te võite sobida uuringusse, kui olete vähemalt 35 aastane ja:

• mõõdukas või tugev alaseljavalu on kestnud üle 3 kuu

• valu lokaliseerub alaselga, kuid ei kiirgu jalga

• senised valuvaigistid pole efektiivsed või Te ei talu neid

Uuring hõlmab 10 arstivisiiti ja kestab keskmiselt kümme kuud.

Uuringuravim ning uuringuga seotud protseduurid on osalejatele tasuta. Sõidukulud hüvitatakse.

Vastutav uurija dr. Ivo Valter

Huvi korral ja täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduda Pärna Kliinikusse telefonil: 6802000

Oleme avatud esmaspäevast reedeni kella 8.00 – 16.00

J. Pärna 4, Tallinn 10128

e-kiri: ccbr.tallinn@ccbr.com

Uuring on heaks kiidetud Meditsiiniuuringute Eetikakomitees ja Ravimiametis.

Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr.23 "Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord" kohustab teavitama, et "tegemist on teadusliku uuringuga ning, et uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele".

