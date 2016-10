"Kuidas magasite?" küsib võõrastemaja peremees külastajalt.

"Halvasti, väga halvasti! Kärbsed ei lasknud magada. Kust teil küll neid nii palju kärbseid majja on saanud?"

"Jah, kärbseid on meil tõesti palju, eriti suvel, siis on nad kõigis tubades. Aga ma annan teile head nõu: heitke magama kell kaksteist päeval, siis on kõik kärbsed köögis kompoti peal."