Eelmisel reedel oli eetris järjekordne Roald Johannsoni reportaažisari "Roaldi nädal". Selle nädala teemaks olid mulatiemad – või üldiselt seganahavärvidega pered, kes Eestis elavad. Saatest selgus, et nende perede ja emade elu Eestis on muutunud väga raskeks, mille tõttu ka enamus neis ärakolimisele mõtlevad.

Kaire Maali, kes elab oma tütre Loonaga Sauel, tunnistab, et viimase pooleteise aasta jooksul on ta täheldanud, et tütre nahavärvile osutatakse avalikes kohtades sellist tähelepanu, mis pole enam ammugi sõbralik uudishimu.

Halvakspanu on pidanud Kaire Maali kogema ka ise, näiteks avalikel üritustel on teda halvustatud seetõttu, et ta lapse isa on mustanahaline. "On öeldud L-tähega sõna ja tehtud kommentaare, et pagulased juba siin," rääkis ta. Kairi sõnul on just pagulasteemaga seoses sellised kommentaarid sagenenud.

Loona tunnistas ka ise, et mõnikord ütlevad teised lapsed talle halvasti, põhiliselt, et ta on pagulane.

Loona isaga sai Kairi Maali tuttavaks seljakotimatkal Aafrikasse. Aga elu läks nii, et ta kasvatab oma tütart üksi. Kairi Maali sõnul võlus Loona isa puhul tema sõbralikkus ja siirus.

Loona isa Eestist viisat ei saanud, kuigi ta üritas Eestisse elama tulla mitu korda. See oli ka üheks põhjuseks, miks nende kooselu lõppes. Seetõttu polegi Loona isa oma tütrega päriselt kohtunud.

Solvavaid küsimusi ja kommentaare peab taluma isegi tänaval

Indral ja Ivanil on kaks last. Ivan on pärit Kamerunist ja on IT-spetsialist. Küsimusele, kuidas erineva nahavärviga pere on, vastas Indra, et nagu kõigil, aga inimeste tähelepanu poolest on erinev. "Kurjad pilgud tulevad meie poole ja küsitakse, miks tumeda mehega lapsed on tehtud," rääkis Indra.

Indrale on võõrad inimesed ligi tulnud isegi tänaval. "Küsiti miks ma olen neegriga koos, eestlasest meesterahvas küsis seda. et miks ma kõnnin mööda tänavat neegriga," väljendas Indra imestust.

Indra ja Ivan on ametlikult abielus. Nende tutvus sai alguse Küprosel, kus mõlemad töötasid.

Inda sõnul käivad paljud inimesed, eriti võõrad eesti mehed küsimas, et miks siis ikka eesti naine valis omale neegrist mehe. Indra sõnul vastab ta sellise küsimuse peale, et nahavärv ei ole oluline. "Ma jään oma arvamuse juurde, et see ei loe, inimene on inimene," ütles ta.

Oma mehe kohta peab Indra kuulma igasugu sõimusõnu. "Pigi, neeger, vägistaja, arvatakse, et kuna ta on mustanahaline, on ta ka vägistaja." Ivani sõnul tegid alguses need sõnad talle haiget, kuid lõpuks ta mõistis, et selliste inimeste pole mõtet vihastada, kuna nad ei muuda oma arvamust nagunii.

Indra sõnul on ta selliste kommentaaridega harjunud, aga hinge lähevad need talle siis, kui midagi öeldakse laste kohta. "Ma arvan, et eesti inimesed ei ole harjunud, et meie keskkonnas on teise nahavärviga inimesi," ütles Indra.

Indral on plaan perega Eestist ära kolida, osati ka siinse ühiskonna tõttu. Ta kardab, et kui ta lapsed kunagi kooli lähevad, siis Eestis oleks neil koolis käia päris raske.

Veronikal soovitati oma laps põlema panna

Veronika elab koos oma kahe lapsega iroonilisel kombel Vao küla lähedal ning plaanib rassistlike märkuste tõttu Eestist ära kolida. "See kinnitas minu tunnet, et ma tegelikult siia ei kuulu," ütles ta.

Viimane piisk karikasse oli Veronika sõnul eelmisel kevadel, kui ta väikese lapse kohta öeldi, et "selline raisk tuleb põlema panna". See oli Veronika jaoks väga suur šokk.

Ta tahab kolida Belize’i, kus elab väikese lapse isa. Veronika sõnul on raske Eestis raske üksikemana elada ning et võõrsil nullist alustamine teda ei kohuta.

Kuid Veronikal on siiski suur soov, et teise nahavärviga inimesed märklauaks ei muutuks ja et ükski ema ei peaks kuulma soovitust oma laps põlema panna.