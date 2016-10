Piret Pappel

“Usun ja loodan, et viie aasta pärast on Eestis tänasest rohkem mõistmist ja vähem hukkamõistu. Rohkem abistamist ja vähem häbistamist. Rohkem julgust ja vähem hirme,” sõnas Vabariigi President Kersti Kaljulaid täna parlamendis riigipea ametivandele järgnenud kõnes.

Ta rõhutas, et 25 aastat tagasi taastatud Eesti Vabariik on nüüdseks 21. sajandi demokraatlik riik ning tõdes: “Selles on kõigi Eesti inimeste panust hoolimata sellest, milline on nende elukoht, eluala või elujärg.” “Täna sünnivad juba lapsed, kelle jaoks okupatsioon on vanavanemate mälestustes. Vaba Eesti lapselapsed. Meie asi on hoida nende laste usku Eestisse, iseendasse ja tulevikku,” lisas president Kaljulaid.

Tema sõnul on meie ühiskonnas mitmepalgelised kogukonnad üha tähtsamad: “Meil on kodanikuühiskond Eesti, mida me edendame koos. Igaüks loob endale sellist Eestit, nagu tema tahab. Kokku saame meie kõikide riigi.” Riigipea tähtsustas Riigikogus ametisse astumise kõnes haridust ja ettevõtlusjulgust, mis tagavad jõukuse ja heaolu.

“Enesekindlusele lisaks peame oma lastele andma hariduse. See on nende kõige tähtsam tööriist, millega nemad saavad ehitada oma lastele tuleviku,” ütles president Kaljulaid.