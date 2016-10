Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul mõistab Vabaerakond hukka valitsuse otsuse saata Juhan Parts presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi asemel Euroopa Kontrollikotta ning peab seda inetuks uue presidendi ja Eesti avalikkuse suhtes.

"Uskumatu, kuidas mitmeid kuid ägedalt vaieldud teema - Juhan Partsi saatmine Euroopa Kontrollikotta - lahenes täna sotside, IRL-i ja Reformierakonna telefoniistungi kiirotsusega. Valitsuserakonnad ignoreerivad täielikult asjaolu, et nii saab kogu presidendivalimise saaga häbiväärse lõpu. Jääb mulje, et tegu on poliitilise tehinguga, mille raames Parts vahetati Kersti Kaljulaiu vastu," ütles Andres Herkel.

Herkeli sõnul heidab valitsuserakondade käitumine uue presidendi laitmatule renomeele piinliku varju, milles Vabariigi President ei ole üldse süüdi. "Nüüd hakkavad oma elu elama legendid, kuidas presidendi osalusel sündis amoraalne tehing. Loodan, et Kersti Kaljulaid suudab sellest olukorrast üle olla, sest talle pandud ootused sisepoliitikas on suured," ütles Vabaerakonna esimees.

"Praeguses olukorras oleks kõige eetilisem ja Eesti avalikkuse suhtes lugupidavam valida täiesti uus, pädev ja apoliitiline kontrollikoja kandidaat. Kahju, et valitsusel ei jätkunud riigimehelikkust ega elementaarset viisakust mitte rikkuda presidendi ametivande andmise päev sellise uudisega," lõpetas Herkel.