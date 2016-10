Vanemad filmisid üledoosi saanud vanemaid, kes kivistunult diivanil ja põrandal vedelesid.

Šokeerivad kaadrid, kus tüdruk ja poiss karjuvad oma vanemate peale, et nad tõuseksid püsti, kuid isa on varisenud põrandale ja ema pööritab silmi diivanil lösutades, vahendab Mirror.

Videol olevad vanemad on saanud üledoosi heroiinist, kuid asja teebki õudsamaks see, et taolises olukorras leidsid neid just lapsed.