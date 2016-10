Möödunud laupäeval sünnitas staarblogija Mallukas oma teise lapse. Täna, kaks päeva hiljem, jagas ta taas oma Facebooki videosaates mõtteid vastsündinud beebist, imetamisest ja kodusest elust.

„Ma parasjagu piinlen põrgupiinades,“ sõnas naine video alguses, samal ajal beebit imetades. Kas niiviisi tissi näidata on viisakas, arultes Mallukas, kuid jõudis järeldusele, et egas midagi väga paistagi. Pealgi, arutlesid nad mehega hoopis selle üle, kes ja kus on paljaid tisse näinud.

„Ma ei suuda ära oodata, millal ükskord see piim siia sisse tuleb, et ma saaks ta nii täis sööta, et silm ka ei pilgu,“ jutustab Mallukas, et jõua ära oodata, millal piinad lõppeks, sest rinnad valutavad.

Kuidas Mari aga uue beebi vastu võttis?

„Kui Mari koju tuli, siis Lemps oli Kätu süles ja kuna Kätul on endal ka tita ja Mari on näinud teda mitu korda titaga, siis ta võib-olla arvas, et Kätlin on sarisigija ja uue tite majja tassinud, aga ega ta lähedale ei läinud,“ jutustas Mallukas, lisades, et Mari ei ole uut beebit sõrmeotsagagi veel puutunud.

Kõigele lisaks tunnistab Mallukas, et on veidi hädas imestamisega, mille peale ka vaatajad kommenteerivad, et ka neile tundub, et naine kasutab valet võtet. Video lõpetabki Mallukas mõttega, et hakkab nüüd soovitatud võtteid proovima.

Malluka sünnitamispäeva videopostitusi jälgis rekordiliselt 106000 inimest.