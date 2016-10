"No nähtavasti ei osata teisiti kui jõuga – mina püüan ikkagi tarkusega," lausub volikogu ametisse nimetatud Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar Pealinnale antud intervjuus. "Ilmselt teiste erakondade noorte hulgas heidetakse meie noortele ette, et miks nad pole Savisaarest jagu saanud, et nad on nii nõrgad ja vaesekesed. Samas pole noorte juhitud parteid seni suutnud Eestis veel midagi suurt ära teha."

Edgar Savisaar: noorte juhitud erakonnad pole juhtimisega hakkama saanud. (Arno Saar)

"Oleme ainuke partei, kus on jäänud keskealised juhtima," märkis Savisaar. "Aga teiste erakondade noorte hulgas heidetakse ilmselt meie noortele ette, et miks nad pole Savisaarest jagu saanud, et nad on nii nõrgad ja vaesekesed, ei ole suutnud asja ära teha. Samas kõik teised parteid, kus noored on tulnud võimule, siis midagi peale võimuletulemise enda pole nad suutnud ära teha. Rõivast nimetatakse teatavasti Brežneviks. Aga kuidagi noorelt on ta saanud selle nimetuse."

Savisaar ei pea tegelikult õigeks seda, et kui tavaliselt peetakse Keskerakonnas kongressi iga kahe aasta tagant, siis nüüd novembris peetav uus kongress toimub vaid aasta pärast eelmist. "Tegelikult oleks muidugi kongressi targem korraldada pärast 2017. aasta valimisi, siis kui on näha, kuidas on valimistega hakkama saadud ja kes neil valimistel edukad on,” leiab Savisaar. Eks nad aga kibelevad ja kartsid, et ma saan kongressi ajaks liiga tugevaks. Teiseks, nad tahavad hirmsasti Rõivasega kokku leppida, aga öeldi, et saate kokku leppida heal juhul siis, kui olete ise Keskerakonnas võimul. Eks nad püüavad seda nõudmist täna rahuldada. Aga ma mõtlesin, et see on ka demokraatia, kui üks aseesimees kongressi nõuab. Eks me siis viimegi selle läbi, ma usun, et see kongress tuleb ikkagi edukas."