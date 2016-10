Prantsusmaa president François Hollande on öelnud, et ta pole sugugi kindel, kas ta soovib Putinit, kui too 19. oktoobril Pariisi külastab, vastu võtta. "Küsin seda küsimust endalt ikka ja jälle," ütles ta.

Hollande teatas telekanalile TH1 antud intervjuus, et heidab Venemaa presidendile ette õhurünnakuid Süürias, vahendab BBC.

"Kas me suudame teha midagi, mis takistaks teda pommitamast Aleppo rahvast?" küsis Hollande.