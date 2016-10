Täpsemalt on Misterdabson uurinud Redditi foorumis "Selgita, nagu oleksin viieaastane", et miks lähevad rinnanibud kõvaks siis, kui külm on. Aga mõistagi huvitab inimesi ka see, miks võib see juhtuda seksuaalse erutumise korral.

"Põhimõtteliselt sellepärast, et vähendada pinda – et oleks neil oleks raskem edasi jahtuda, et mitte saada närvikahjustusi ja et keha püsiks soojem," on lühidalt vastanud Noerdy.

Ta viitab ka ühele põhjalikumale selgitusele.

"Külmale paljastatud nahk tõmbub refleksiivselt kokku, põhjustades selle, et nibud muutuvad väiksemaks, kortsulisemaks ja "kõvaks". Selle refleksi põhifunktsioon on kahandada nibu pinda, mis on külmale paljastatud. See kahandab külmaga kaotsimineva kehasoojuse hulka ja lõppkokkuvõttes selle energia hulka, mis kulub homoöstaasi (organismi normaalse kehatemperatuuri hoidmine) säilitamiseks. Samal põhjusel tekib ihule kananahk."

Aga miks lähevad nibud kõvad seksuaalse erutumise puhul? Seda on üks kommenteerija põhjendanud oksütotsiini (aju virgatsaine, armu- ja õnnehormoon – toim) mõjuga. Oksütotsiin põhjustab nibude alla ja ümber olevate lihaste kokkutõmbumist ja see muudab nibud kõvaks. Okütotsiin vabaneb kehas reaktsioonina erinevatele mõjuritele ja üks neist on seksuaalne erutus.