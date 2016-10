ETV2 eetris alustab uus meelelahutuslik teadussari "Heureka", mis pakub avastamist nii suurtele kui väikestele. Saatest saab teada, kuidas toimivad asjad ja nähtused meid ümbritsevas maailmas.

Esimeses saates uuritakse 80-aastaseks saanud Tallinna lennujaama tööd. See on nagu omaette ökosüsteem, kus kõik peab toimima täpselt ja kindlate reeglite järgi. Lintidel liigub päevas umbes 50 tonni pagasit ja "Heureka" näitab, kuhu see edasi rändab, kui see lennujaamas ära antakse, miks veavad lennukid vahel liivakotte, miks lükatakse lennukid lennurajale spetsiaalse masinaga, kui kiiresti käib lennuki teenindamine lennujaamas? Lisaks näeb, kuidas peab läbima julgestuskontrolli, kuidas valmistatakse ette lennurada ja mida tehakse lennukiga enne õhku tõusmist.

18. oktoobri saate teema on aga läbinisti inimlik - otsitakse vastust küsimusele, miks on üks inimene meile ligitõmbavam kui teine. "Heureka" tõestab, et me ei armu mitte südamega, vaid ajuga. Näeb sedagi, et üsna lihtne on katsete abil teada saada, kui hästi tuntakse müstilist armastuse keelt.