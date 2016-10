Möödunud nädalal kirjutasime, kuidas Elroni klienditeenindaja tõstis Evelin Samuel-Randvere esimeses klassis õppiva lapse rongist välja, kuna koolist antud õpilaspilet oli vigane. Naine oli klienditeenindaja käitumisest nördinud - kuidas saab ühistranspordist välja tõsta last, kellel on õigus tasuta sõita? Nüüd teatab Evelin Samuel-Randvere Facebookis, et juhtunu üksikasjad on selged ja Elron on juhtunud pärast perekonnalt vabandust palunud.

Õhtuleht, 6. oktoober 2016. (Õhtulehe arhiiv)

"Elron vaatas üle turvakaamera salvestuse ning kokkuvõte on järgmine. Laps ütles kontrolörile, et tal on õpilaspilet (elektrooniline õpilaspilet, mis toimib ka sõidukaardina), mis veel ei tööta (kaardi väljastaja lahendamata tehnilistel põhjustel). Seda kinnitavad mõlemad, nii kontrolör kui laps," sõnab Samuel-Randvere oma postituses.

Kontrolör ei olnud palunud lastel piltetit näidata, vaid tegi neile selgeks, et neil puudub vigase õpilaspileti tõttu rongiga sõitmiseks õigus ning lahkus, ent lapsed jäid siiski oma kohale istuma.