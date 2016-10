Valitsus kinnitas esmaspäeval erakorralisel telefoni teel peetud kabinetiistungil Euroopa Kontrollikoja liikmeks Juhan Partsi.

Peaminister Taavi Rõivas ütles otsust kommenteerides, et üksmeele saavutamine oli praeguses etapis möödapääsmatu.

“Olen ka varem öelnud, et Juhan Parts on sellele ametikohale tugev kandidaat. Tema kasuks räägib ainuüksi fakt, et tegemist on endise peaministriga ning kaalu lisab seegi, et Parts on olnud majandusminister ja riigikontrolör,” ütles Rõivas.