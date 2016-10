40-aastane mees viis Hiinas haiglasse 12-aastase raseda lapse, keda ta nimetas oma 20ndates naiseks.

12-aastane rase tüdruk viidi arstide juurde kontrolli tema 40-aastase abikaasa ja väidetava ämm poolt, vahendab Mirror.

Mees väitis haiglas, et tema naine on kolmandat kuud rase ja vajab kontrolli, et lootega kõik hästi oleks.