Novembri alguses jõuab müügile H&Mi ja Pariisi moemaja Kenzo koostöös valminud kollektsioon, mida peetakse üheks aasta kõige oodatuimaks kollektsiooniks.

Nii nagu kõikide disainerkollektsioonide puhul, ümbritseb ka KENZO x H&M kollektsiooni saladuseloor, mida aegajalt kergitatakse. Sel korral avaldab H&M kollektsiooni lookbook'i valiku disainerkoostöö võtmekomplektidega.

Lookbook’i staarideks on mitmekesine seltskond andekaid, kirglikke ning loovaid saadikuid, kes väljendavad oma stiiliga enda ainulaadsust ning väärtusi.



Lookbook’is esitletud saadikute hulgas on kirjanik ning aktivist Amy Sall, fotograaf Youngjun Koo, kunstnik ja DJ Juliana Huxtable, muusik ja performance-kunstnik Oko Ebombo, moetoimetaja Harriet Verney, meigikunstnik Isamaya Ffrench, kunstnik Ingrid, muusik Anna of the North, modell ja räppar Le1f ning modellid Mae Lapres, Hao Liu, Selena Forrest, Tom Gaskin, Julia Banas ja Pierre Painchaud. Lookbook’i fotograafiks on Oliver Hadlee Pearch.



Kollektsioon KENZO x H&M jõuab üle 250sse valitud H&Mi kauplusesse ning e-poodi müügile 3. novembril.