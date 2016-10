Tuleb välja, et õllekõht ehk ekstra keharasv võib närtsitada su ajusid, märgib Men's Health. Väljaandes Neurobiology of Aging ilmunud uuring sedastab: ülekaalulistel inimestel esineb ajus rohkem eaga seotud langusprotsesse kui saledatel inimestel.

Teadlased uurisid 527 täiskasvanud inimest. Leiti, et ülekaalulistel inimestel (kehamassi indeks üle 25) oli aju valgeaine tase madalam kui inimestel, kelle kehamassi indeks oli alla 25.

Valgeaine on kude, mis ühendab teineteisega aju erinevaid osi ning võimaldab nende omavahelist suhtlust. Ning see mõjutab kõike alustades mälust ja lõpetades kiire mõtlemisega.

Uurimisrühma juht Lisa Ronan Cambridge'i ülikoolist selgitas, et see kude vananedes loomupäraselt kahaneb, aga see protsess näib toimuvat kiiremini, kui inimene on ülekaaluline või rasvunud. Ülekaalulistel uuringus osalejatel olid tegelikult vastavad ajunäitajad lausa sarnased endast 10 aastat vanemate normaalkaalus inimestega.

Selles uuringus ei leitud erinevusi ülekaaluliste ja saledate inimeste kognitiivses toimimises, aga varasemates uuringutes on seostatud ülekaalu suurema dementsuse riskiga.