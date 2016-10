Mm, kas tunnete seda lõhna? See on ületarbimise, kapitalismi ja kolmanda maailma higi lõhn, ütleb Ask Men. Oot, siiski mitte, see on ju hoopis uue Apple Maci arvuti lõhn.

USAs Charlestonis tegutsev ettevõte Twelve South on välja arendanud vahaküünla, mis lõhnab täpselt nii, nagu seda teeb avatud uus Mac. Macstadiumi spetsialist on seda nuuskinud ja andnud hinnangu, et lõhna vastavus originaalile on 10 palli skaalal 9.

Küünal on tehtud sojavahast ja seda on võimalik saada järgnevate lisalõhnadega: piparmünt, virsik, basiilik, lavendel, mandariin ja salvei. Kui süütad selle romantilisel õhtul, siis on sul hullamiseks küllalt aega, kuna see küünal põleb 45-55 tundi. Ja erinevalt uuest Macist ei pea sa selle ostmiseks kuude kaupa kiirnuudleid sööma: küünla hind on 24 USA dollarit ehk 21,50 eurot.

Nii palju maksab küünal siis, kui seda on saada. Esimene partii müüdi aga tootja teatel kiiresti läbi ja hetkel Maci lõhnaga küünal osta ei saa.