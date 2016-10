Kas sa oled tulnud vahest koju ja avastanud, et poes geniaalsena tundunud ost pole sugugi nii geniaalne? Järgnevate nippide järgimisel on see minevik!

Šoppamine pole sugugi midagi sellist, millega igaüks hiilgavalt hakkama saab. Suurepäraseks šoppajaks teeb harjutamine ja teatud nippide omandamine, kirjutab veebiportaal Chic.

Kui tahad poest parima kraamiga väljuda ja mitte oma oste kahetseda, siis tasub järgida järgnevaid soovitusi: