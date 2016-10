CarBuzzi teatel paneb kulme kergitama Lamborghini jutt uue Uruse-nimelise mudeli võimekusest "liivadüünidel surfata".

Urus tähendab Lamborghini jaoks suuri muudatusi. Sportliku linnamaasturi (SUV) ehitamiseks palgati hulk uusi töötajaid ja muudatusi paistab ka turunduse poole pealt. Uus mudel on kujundatud veetlema üksikuid naisi ja perekondi.

Palju sellist infot on tulnud välja tegevdirektori Stefano Domenicali antud intervjuudest. Domenicali ja Lamborghini arendusjuht Maurizio Reggiani andsid äsja ühe intervjuu Austraalia CarAdvice'ile ja tõepoolest kõlas väljend "düünidel surfamine".

Reggiani kasutas seda väljendit, kui kirjeldas, mida suudab Urus teha oma topeltturboga. "SUV-il peab olema kõrge vääne madalatel pööretel ja seda on võimalik saavutada vaid turbomootoriga," kirjeldas ta. "Vastasel korral, kui sa tahad ilma turbota ... düünidel surfata ..., siis pole sul piisavalt pöördemomenti, et düünist välja tulla."

Kuigi Urus on ilmselgelt maastikusuutlik, on see siiski läbi ja lõhki sportlik, mitte vaid LM-002 (aastatel 1986-93 toodetud kandiline maastur, väga ebalamborghinilik – toim) moodsam versioon. "Kui sa tunnetad, sulged autoga sõites korraks silmad, siis saad aru, et see on ehtne Lamborghini," kiitis Domenicali.