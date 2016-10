10. oktoobri spordivalikust on kindlasti esikohal jalgpall. Eesti rahvuskoondis peab täna oma teise mängu Martin Reimi käe all, kui võõrustatakse Kreekat. Pärast ilusat võitu Gibraltari üle, on nüüd kahtlemata tegemist kõrgemast klassist vastasega. Kohtumine Lillekülas algab kell 21.45. Enne seda mängu jõuab maailmas veel palju toimuda ning kõik tähtsamad spordihetked toome teieni otseblogi vahendusel. Püsige lainel!