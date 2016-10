Kas aluspüksid tunduvad ahistavad ja seepärast jätad need aegajalt jalga panemata? Kui see on nii, siis tasub oma harjumust muuta.

Aluspüksid võivad sageli tunduda ebamugava lisandina ja kuna keegi nagunii ei tea, kas need on jalas või mitte, eelistavad paljud naised neid mitte kanda. See pole aga kuigi hea mõte, eriti päevasel ajal, kirjutab Huffington Post.

Põhjus ei peitu sugugi selles, et seelikut või kleiti kandes peab igat viimast kui tuuleiili kartma või et külm intiimpiirkonnale liiga teeb, vaid hoopis muus. Näiteks pükse kandes hõõrub pükste õmblus täpselt intiimpiirkonda ning see võib seal omajagu probleeme tekitada. Seelikute ja kleitide puhul pole aga miskit, mis imaks nabaaluse piirkonna niiskust ja vedelikke.

Seega, naised, targem on siiski hommikul aluspüksid jalga panna.