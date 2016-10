Pühapäeva õhtul tabati Leipzigis tagaotsitav Süüria põgenik, kes arvatavasti plaanis pommirünnakuid, teatas Deutsche Welle.

Politsei jahtis 22-aastast Jaber al-Bakri kaks päeva. Politseinikud otsisid luurelt saadud vihje põhjal läbi tema Chemnitzi linnas asuvast korterist, kust leiti ligi sada grammi lõhkeainet.

Kortermajast evakueeriti ligi sada inimest ja pommirobot tegi lõhkeaine kahjutuks. Politseinikud asusid korteriomanikku otsima, sest mees suutis põgeneda. Operatsiooni käigus otsiti läbi veel kaks korterit ja küsitlemiseks peeti kinni kolm inimest.

Al-Bakri kohta on teada vaid seda, et mees on pärit Süüriast Damaskusest. Saksamaale saabus ta möödunud aastal ja sai seal põgenikustaatuse.