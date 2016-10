Samsung tunnistab, et ei saagi kontrollialla oma plahvate Galaxy Note 7 telefonide probleemi ja on ilmselt sunnitud selle tootmisest üleüldse mahavõtma, sest kõnevahendite kokkukorjamisest polnud erilist kasu. Plahvatasid ka asendustelefonid!



Esialgu on tootmine ajutiselt peatatud, kuid asjaga kursis olevad allikad kinnitavad CNNile, et ilmselt jääb see peatamine püsivaks, kuna leekidesse lahvatavate telefonide probleem on levinud juba kõikjale üle maailma ja muutunud liiga igapäevaseks.