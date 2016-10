Eestisse on riburada pidi juurde tulnud panku, kes kehtestavad suure rahajäägiga äriklientidele negatiivseid hoiuseintresse, sageli varjatud nimetuse nagu valuutahoidmistasu all. SEB kehtestas juriidilistest isikutest klientidele, kelle arvelduskontol on vähemalt miljon eurot, seda ületavale osale valuutahoidmistasu: 0,4% aasta baasil.

Tasu arvestatakse igapäevaselt kontojäägilt. 9,5 miljonit Rootsi krooni ületavale summale kehtib analoogne tasu 0,5% aastas, 7,5 miljonit Taani krooni ületavale summale 0,65% aastas ja miljonit Šveitsi franki ületavale summale 0,75% aastas.

"Meil ei ole plaanis hoiustele negatiivset intressimäära kehtestada,” teatas uudise peale LHV.

Mujal levima hakkava negatiivse hoiuseintressi Eestisse toojad on SEB ja Danske Bank.

