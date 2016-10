Ameerika presidendikandidaatide teine debatt ei toonud üllatusi, põhiliselt toimus see üksteisele isiklikuks muutuvaid rünnakuid tehes. Vaatlejate hinnangul jäi ülekaalukalt peale Hillary Clinton.

Kuigi ei saa öelda, et kumbki ennast väga tagasi oleks hoidnud, siis Donald Trumpi seekordne teleesinemine oli eriti isiklik ja mürgine. Mehe väljaütlemisi, mis puudutasid Hillary abikaasa Billi elukombeid naiste valdkonnas oli vahepeal lausa piinlik kuulata ning Clinton ei vaevunud neid isegi kommenteerima.

Et teine kolmest planeeritud debatist just kallistamiselainel ei toimu, seda näitas juba algus, kui kandidaadid üksteisel tervituseks kättki ei surunud. Pole ka ime arvestades, et Trump võttis debatile eelnevale pressikonverentsile kaasa seltskonna naisi, eks Bill Clintonit seksuaalses ahistamises süüdistanud on.

Donald Trumpi jaoks muutub olukord valimistel järjest hapramaks, sest lisaks kehvadele debatitulemustele pani suure põntsu mehe kampaaniale ka reedel välja ilmunud 10 aasta tagune video, kus miljardär naiste kohta just kõige ilusamaid asju ei ütle.

Kui debati põhul on mõistetav kandidaatide omavaheline mõõduvõtt, siis Trump astus sammukese veelgi kaugemale ja laskus vaidlustesse isegi moderaatoriga. Vaata videot!