BC Kalev/Cramo alustas korvpalli Ühisliiga hooaega võõrsil saadud väärtusliku 86:72 võiduga Permi Parma üle.

Kalev jäi teisel veerandajal korra ka 13 punktiga taha, kuid poolaja lõpu eel tehti 12:0 spurt, millega saadi mängu tagasi (vaheajaks 40:41). Riietusruumist naasid kalevlased aktiivselt ning haarasid initsiatiivi. Perm püsis mängus neljanda veerandi alguseni, kui valitsev Eesti meister viimase käigu sisse lülitas. Vahe kasvas rohkem kui 10 punktile ning sealt enam tagasi ei vaadatud.

Kalevi peatreener Alar Varraku sõnul saavutati edu paljuski individuaalsete oskuste pealt. „Rapla tegutses esimeses koduliiga mängus meie vastu agressiivselt ja täna püüdis Perm olla samuti hästi agressiivne. Tekkis deja vu tunne – kas meid surutakse sellega jälle ära? Rõhutasime meestele terve mängu ja ka poolajal, et meil on niisugusele agressiivsusele oma jõud, pauer vastu panna. Ning teise veerandaja lõpus ja teisel poolajal hoidiski tagaliin teravust väga hästi üleval,“ selgitas Varrak võidu võtme lahti.