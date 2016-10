Elizabeth II pidi eelmisel nädalal langetama südantlõhestava otsuse: tema armastatud koerake Holly tuli magama panna. Londoni olümpiamängude kuulsas James Bondi sketšis kaasa löönud corgi oli juba 13aastane ja väga põdur.

Briti monarhi armastus jupatsjalgadega corgide vastu on üldteada. Suurem osa tema corgidest – neid on Elizabeth II-l olnud üle 30 – on olnud tulevasele kuningannale 18. sünnipäevaks kingitud Susani järeltulijad. Kutsikas oli umbes kuuenädalane, kui temast Buckinghami palee täieõiguslik liige sai. Sestsaadik on seda tõugu koerad olnud monarhi alatised kaaslased.

Kuid mullu levis jutt, et Elizabeth II enam corgisid juurde ei võta. 90aastane majesteet ei tahtvat, et tema surma korral koerad perenaiseta jääksid. Samuti pelgavat kuninganna, et nooremad koerad hakkavad tal jalge ümber sebima ning ta võib komistada ja viga saada.