"Enda seesmise naise ja mehe paaripanek teeb minust tugevama ja väekama naise – tõelise kuninganna," kinnitab Crystal Ra Laksmi, kes oli enda pulmas korraga nii pruut kui ka peigmees.

Oktoobri esimesel laupäeval sai väike seltskond inimesi osaleda väga ainulaadses pulmas, kus eestlannast maailmarändur, elukunstnik ja esoteerik Crystal Ra Laksmi sõlmis abielu iseendaga. "Panin paari oma sisemise naise Crystali ja sisemise mehe Ra," selgitab sündmuse kangelanna.

"Meis kõigis on sügaval olemas mõlemad osapooled ja selleks, et elus täielikult õitseda, on vaja õppida saama pühaks meheks ja naiseks. Kui keegi abiellub iseendaga, siis on tal võimalus teha endaga kokkulepped, millest kinni pidada. Ja ära lahutada ju ei saa! Või kui saab, siis oleks see võrdväärne iseenda sisemise surmaga."

Crystal Ra sõnul loob abielu iseendaga temast tõelise kuninganna tulevasele välisele mehele. Pealegi on see sündmus ka nagu eelproov või soojendus pärisabiellumisele.